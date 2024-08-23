Депутат МГД Перфилова рассказала, как в НИИ помогают армии и участникам спецоперации

Фото: Наталья Максимова

Депутат Московской городской думы Надежда Перфилова встретилась с коллективом московского предприятия "Научно-технический институт стали".

На предприятии со времен Великой отечественной войны разрабатываются самые современные и прогрессивные марки брони и системы защиты для всей российской "оборонки". Сегодня это одно из самых передовых подобных научно-технических производств не только в России, но в мире. Продукция НИИ крайне востребована на полях СВО. В сложившихся условиях потребности военных резко выросли, как и потребности НИИ в высококвалифицированных кадрах.

"Глядя на большое количество новых лиц в коллективе, делаю вывод о том, что НИИ растет и развивается", – отметила Перфилова.

По ее словам, это хорошо видно уже даже по стенду с рабочими вакансиями: требуются слесаря, штамповщики, электрогазосварщики, мастера швейного производства. Зарплата в районе 100 тысяч рублей.

Как отметила депутат, сейчас рабочие специальности очень востребованы в столице. Поэтому недавно Сергей Собянин поддержал производителей, объявив об увеличении на 10 тысяч числа бюджетных мест в городских колледжах.

Сегодня "НИИ стали" занимается разработкой комплексной защиты вооружения и военной техники, в том числе с использованием самых современных – композитных материалов. Потому его продукция нарасхват в России и за рубежом, уточнила депутат.

"Созданный в самые трудные для страны годы, институт не просто справился с задачей обеспечения фронта броней, но и стал лидером в защите отечества. НИИ уверенно преодолел все испытания, от послевоенных пятилеток до бурных 90-х и сегодня заслуженно считается одним из ведущих предприятий страны в области комплексной защиты", – сказала Перфилова.

Парламентарий считает, что успех эффективности "НИИ стали" в высоком уровне его научно-технической базы, накопленный за десятилетия опыт и самоотверженность инженеров и рабочих, а также их стремление к лидерству.

Более 6 млн рублей собрали участники программы "Миллион призов" бойцам СВО. Представители организации помогают военным, которые служат в зоне боевых действий на новых и приграничных территориях, а также занимаются собором гуманитарной помощи для пострадавших и подготовкой населения к преодолению последствий конфликта.

