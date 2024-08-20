Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Член общественного совета при префектуре Западного административного округа Москвы Родион Газманов принял участие в форуме волонтеров, который состоялся в Государственном музее обороны Москвы.

"Невозможно переоценить то, что вы делаете. То, что вы делаете, начиная с плетения масксетей и создания окопных свечей, заканчивая сборами на покупку техники, на дроны, на медикаменты – это все такой "клей", который закрывает огромные прорехи в тех местах, где не всегда могут дорабатывать ведомства", – обратился к присутствующим Родион Газманов.

Он добавил, что во время форума волонтеры смогут познакомиться друг с другом и поделиться опытом своей работы.

"Есть очень много людей, которые спрашивают: как мы можем помочь. <…> Для людей, которые хотят помочь, но еще не знают как, мы также хотели бы сегодня поделиться информацией", – добавил Газманов, передает Агентство "Москва".

В форуме приняли участие волонтеры, активно осуществляющие добровольческую деятельность на территории Российской Федерации, авторы лучших волонтерских практик и добровольческих инициатив, а также москвичи, желающие стать частью волонтерского движения.

Ранее Родион Газманов встретился с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве. Во время посещения пункта ему рассказали, как происходит набор. На полевой кухне его угостили гречневой кашей. Кроме того, в конце визита Газманов исполнил несколько своих песен для пришедших в пункт.