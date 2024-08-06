Родион Газманов: предложения активистов необходимо учесть в проекте Аллеи Славы

Фото: Александр Денисов

Группе активистов презентовали три варианта проекта Аллеи Славы, которую создают в районе Раменки по инициативе жителей к 80-летнему юбилею Великой Победы, передает Агентство "Москва".

Общественники осмотрели несколько площадок рядом со входом в парк 50-летия Октября, где установлен памятный камень защитникам Москвы. По задумке инициаторов проекта, Аллея Славы должна быть идейно связана с этом мемориальным знаком. В следующем году к 80-летию Победы на Аллее Славы должен появиться ряд информационных стендов, рассказывающих о ключевых датах Великой Отечественной войны.

Вопросы – где и как именно их разместить – стали темой обсуждения. Так, есть вариант установить их вдоль дорожек, ведущих к парку. Собравшиеся сошлись во мнении, что в таком случае экспозиция потеряет свою цельность. Кроме того, организация аллеи в парковой зоне может быть осложнена длительными согласованиями с множеством ведомств.

Активисты назвали лучшим вариантом размещение стендов вдоль тротуара у школы № 1434. Пешеходная дорожка как раз ведет к памятному камню. Информационные стенды в таком случае станут своего рода коридором на пути к памятному камню.

Жители высказали свои замечания и предложения, они будут переданы специалистам и учтены при создании финального проекта благоустройства.

"Мне радостно, что проект создания Аллеи Славы вырос из инициативы самих жителей района Раменки. Важно, что вы принимаете активное участие и в процессе реализации проекта, не молчите, а высказываете свои предложения", – сказал член общественного совета ЗАО Родион Газманов в ходе встречи.

Инициатива создать Аллею Славы возникла у жителей района Раменки в мае этого года. Родион Газманов рассказал о ней широкой аудитории, и благодаря общественному резонансу удалось добиться у префектуры Западного округа реализации проекта.

Ранее Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу (Мосгордуму) от фракции "Единая Россия" (ЕР). Газманов идет на выборы от 39 избирательного округа по спискам "ЕР". Вместе с ним от этой фракции идут Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов. От партии "Яблоко" на выборах участвуют Сергей Митрохин и Максим Круглов, от КПРФ – Павел Тарасов и Любовь Никитина. При этом самовыдвиженцами стали члены КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова.

