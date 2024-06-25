Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму от "Единой России"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский музыкант Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу (Мосгордуму) от фракции "Единая Россия" (ЕР), сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Газманов идет на выборы от 39 избирательного округа по спискам "ЕР". В списке есть уже несколько действующих депутатов Мосгордумы.

Вместе с ним от "Единой России" идут Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов. От партии "Яблоко" на выборах участвуют Сергей Митрохин и Максим Круглов, от КПРФ – Павел Тарасов и Любовь Никитина. При этом самовыдвиженцами стали члены КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила список кандидатов в депутаты, которые будут представлять партии "Единая Россия", КПРФ и КПКР на выборах в Московскую городскую думу. Так, от "ЕР" и КПРФ были утверждены 45 человек, а от КПКР – 25.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования жители столицы должны будут определить 45 депутатов по одномандатным округам.