МВД: штрафы жителям Курской области не выносятся в автоматическом режиме

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Штрафы водителям в Курской области не выносятся в автоматическом режиме, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она объяснила, что все постановления по делам о правонарушениях, зафиксированных автоматическими камерами и другими техническими средствами, с 6 по 8 августа были прекращены на основании крайней необходимости. С 8-го числа по этим нарушениям сотрудники региональной Госавтоинспекции постановлений не выносили.

"Тем не менее в случае выявления грубых правонарушений, к которым в том числе относится вождение в состоянии опьянения, санкции к водителю-нарушителю будут применены в полном объеме", – предупредили в МВД.

Ранее в ГД предложили аннулировать все штрафы за превышение скорости, полученные жителями приграничных областей, а также приостановить привлечение к ответственности граждан во время проведения СВО. Там объясняли, что люди уезжают отсюда, а потом получают штрафы.

Боестолкновения с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). За все время боев украинцы потеряли здесь до 7 450 военных и 74 танка.

