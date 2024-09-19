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Неизвестные сожгли несколько машин ВСУ в Киеве, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, поджоги произошли ночью в районе Минского массива.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. 16 сентября СМИ также писали о поджоге на Украине трех автомобилей, принадлежащих военным, и четырех железнодорожных релейных шкафов.

Военные машины сожгли в городе Кропивницком Кировоградской области. Поджоги релейных шкафов произошли в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. По информации СМИ, таким образом местные жители протестуют против насильственной мобилизации.