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Массовую мобилизацию необходимо провести на Украине. Таким мнением поделился экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), видео доступно в их телеграм-канале.

Пранкеры говорили с политиком от лица покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали.

"У них еще не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", – отметил бывший премьер.

Также политик сообщил о необходимости поставок Украине лучшего оборудования.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, а также законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Недавно зачисленные в ряды Вооруженных сил Украины солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.

