США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры между РФ и Украиной

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США в Саудовской Аравии планируют организовать непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия каждой стороны для полного прекращения огня. Об этом заявил специальный посланник американского президента Кит Келлог, передает РИА Новости.

"Мы размещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приезжают, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Затем вы обращаетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" – сказал Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

По словам Келлога, такая "челночная дипломатия" направлена на достижение полного прекращения огня между сторонами конфликта. Он считает, что это станет первым шагом к установлению мира на Украине.

Встреча представителей Москвы и Вашингтона запланирована на понедельник, 24 марта. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

США ожидают, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе телефонных переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 18 марта.