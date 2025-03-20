Генсек ООН Гутерриш готов стать посредником по мирному урегулированию на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов стать посредником по мирному урегулированию на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

В последнее время генсек ООН не связывался с представителями России, США и Украины, но Гутерриш дал понять различным представителям сторон, что готов предоставить свои посреднические услуги в случае необходимости.

"Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в случае с черноморской зерновой инициативой несколько лет назад, и он хотел бы сделать это вновь, если будут позволять условия", – цитирует Хака ТАСС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп с США по Украине возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. Ушаков добавлял, что Карасин и Беседа – опытные переговорщики.

Встреча России и США запланирована на понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что для Киева не будет большой проблемой встретиться с представителями Москвы, несмотря на указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным.

