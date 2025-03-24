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24 марта, 20:20

Политика

Песков заявил, что подписание документов после переговоров в Эр-Рияде не планируется

Фото: kremlin.ru

Экспертные группы России и США не планируют подписывать документы по итогам консультаций в Эр-Рияде. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В столице Саудовской Аравии 24 марта проходят переговоры России и США по вопросам украинского конфликта. Переговоры длятся уже более 10 часов. Россию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

По словам Карасина, делегации обсуждают серьезные проблемы, а у сторон присутствует взаимопонимание.

На переговорах, возможно, рассматриваются вопросы прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление торговых перевозок.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
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