24 марта, 20:20Политика
Песков заявил, что подписание документов после переговоров в Эр-Рияде не планируется
Фото: kremlin.ru
Экспертные группы России и США не планируют подписывать документы по итогам консультаций в Эр-Рияде. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В столице Саудовской Аравии 24 марта проходят переговоры России и США по вопросам украинского конфликта. Переговоры длятся уже более 10 часов. Россию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
По словам Карасина, делегации обсуждают серьезные проблемы, а у сторон присутствует взаимопонимание.
На переговорах, возможно, рассматриваются вопросы прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление торговых перевозок.