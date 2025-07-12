Замглавы МИД Вершинин: меморандум РФ и ООН об экспорте сельхозпродукций не будет продлен

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Подписанный в 2022 году меморандум России и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлен после 22 июля. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договоренности, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в рамках заключительного раунда консультаций в Женеве 11 июля стороны обсуждали, что удалось сделать и чего не получилось сделать.

"Мы приобрели полезный опыт общения с представителями ООН по очень важным параметрам продовольственной безопасности. Собственно, этот меморандум и задумывался как основа для совместных усилий", – отметил замглавы ведомства.

Вершинин объяснил, что задачи меморандума не удалось выполнить из-за западных санкций. В рамки совместных усилий входили переподключение профильного Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, налаживание транспортной логистики и страхования, возобновление закупок запчастей, реанимирование аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний.

При этом, как он указал, РФ и ООН могут не отказываться от сотрудничества по вопросам продовольственной безопасности после 22 июля. В настоящее время на повестке дня сохраняются перспективные темы, включая формирование специального банковского канала расчетов и завершение инициативы о безвозмездной передаче российских удобрений.

В марте этого года Москва и Вашингтон опубликовали заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде. Москва и Киев согласились исключить применение оружия в Черном море, а США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Россия выдвинула требования: для черноморского перемирия необходимо обеспечить контроль и досмотр украинских судов. Кроме того, необходимо подключить к SWIFT и вывести из-под санкций Россельхозбанк и другие финорганизации.

