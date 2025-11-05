Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок из Кандагара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Афганский город Кандагар поставил в Россию 50 тонн яблок вслед за крупной партией гранатов. В скором времени фрукты появятся на полках российских магазинов, сообщает издание Alemarah.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед назвал эту новость радостным событием.

"Начало экспорта яблок в Россию после гранатов – хороший и плодотворный шаг. Благодаря этому афганские производители найдут новый и лучший рынок для своих фруктов. Экспорт яблок и гранатов в Россию будет плодотворным и успешным", – написал политик в соцсети X.

Ранее власти Филиппин выразили готовность экспортировать в Россию рыбу и морепродукты. Филиппинская сторона ожидает визита экспертов из России для проверки государственных санитарных требований. Затем филиппинские морепродукты могут попасть на российский рынок.

