Филиппины заявили о готовности поставлять в Россию рыбу и морепродукты

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Филиппины готовы экспортировать в Россию рыбу и морепродукты. Об этом сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, в данный момент филиппинская сторона ожидает визита экспертов из России для проверки государственных санитарных требований. Затем филиппинские морепродукты могут попасть на российский рынок.

Ранее заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года.

По его словам, рейсы планируется осуществлять из двух российских городов. Такой шаг поможет в развитии туризма и наращивании взаимного туристического потока между двумя странами.