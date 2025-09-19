Авиасообщение между РФ и Филиппинами могут возобновить в октябре

Фото: depositphotos/Shebeko

Прямое ависообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года, рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев на пленарном заседании совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Его слова приводит РИА Новости.

Груздев отметил, что рейсы планируются из двух российских городов на Филиппины, и подчеркнул, что это важно для развития туризма и наращивания взаимного туристического потока.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что готов обсудить возобновление авиасообщения с США, если американская сторона проявит интерес.

Министр добавил, что "конкретных разговоров" в настоящий момент не ведется. При этом российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения еще в середине августа.

