27 ноября, 14:41

Экономика
Профессор Сафонов: уход ржаного хлеба с российского рынка является естественным процессом

Фото: 123RF.com/chernikovatv

Уход ржаного хлеба с российского рынка является естественным процессом, эта ситуация отражает общие экономические закономерности в сельском хозяйстве, которое зависит от цен и спроса на продукцию. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он объяснил, что исторически рожь часто была на столе крестьян, так как ее можно было собирать позже остальных культур. Сейчас больше популярна пшеница, которая используется в том числе для выпечки, кондитерских изделий и производства макарон.

Сафонов обратил внимание, что объем рынка пшеницы намного больше, поэтому ее производство экономически более выгодно. Тут основную роль играет принцип экономии на масштабе: чем больше объем производства, тем ниже удельные издержки.

"Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое. Поскольку площади посевов ржи значительно меньше, чем пшеницы, и спрос на нее ограничен, производить в больших объемах становится нецелесообразно", – сказал он.

По словам эксперта, прежде чем говорить о необходимости государственной поддержки данной области, следует обратить внимание на потребительский спрос. Если население не употребляет значительное количество ржаного хлеба, то искусственная стимуляция производства экономически невыгодна.

"Однако с точки зрения сохранения традиций или стратегических интересов – например, для обеспечения продовольственной безопасности – поддержка может быть оправдана", – добавил Сафонов.

Говоря о естественности процесса ухода некоторых продуктов с рынка, он привел в пример репу, которую вытеснил картофель как более вкусный и удобный в хранении продукт. Поэтому изменения структуры производства определяются предпочтениями потребителей и экономической целесообразностью.

По мнению Сафонова, со стратегической точки зрения была бы оправдана поддержка льна, ведь его используют в текстильной промышленности, а стране необходимо иметь собственные ткани.

Ранее президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко заявил, что Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев ржи. За последние 35 лет оно сократилось в 15 раз. Если в 1990 году в стране было собрано 16,4 миллиона тонн ржи, то в 2024-м собрали всего 1,2 миллиона тонн.

В свою очередь, ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина добавила, что стране необходима государственная программа поддержки ржаного хлебопечения. По ее словам, поспособствовать разработке этой программы могли бы Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей.

