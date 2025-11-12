Фото: 123RF.com/rokotam

Армения из политических соображений планирует отказаться от российского зерна в пользу украинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Там напомнили, что Армения долгое время закупала у России зерно. Сейчас армяне "хотят отвязаться от Москвы" и оказать помощь Киеву, приобретая у него часть необходимых объемов сырья. При этом украинское зерно дороже российского, подчеркнули в СВР.

По данным службы, страны Евросоюза из-за конфликта на Украине и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса. Они могли бы заплатить за украинское зерно российскими активами, однако их пока "не удается растащить", указали в пресс-бюро СВР.

Ранее Россия отправила первую партию зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан. Это первый случай таких перевозок с 1990-х годов. При этом до конца января 2026-го по новому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей.