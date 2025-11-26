Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 14:58

Экономика

В Союзе мукомолов заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

Фото: 123RF.com/alenazamotaeva

Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев ржи. Об этом заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко на международной конференции "Современное хлебопечение – 2025".

"Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз", – сказал он.

По его словам, предполагается, что в 2025 году урожай ржи составит 1,1 миллиона тонн. В 2024 году он составил 1,2 миллиона тонн. При этом в 1990 году в стране было собрано 16,4 миллиона тонн.

Свириденко отметил, что производство ржи сокращается в том числе из-за невысокой стоимости. Он привел в пример данные аналитиков, согласно которым килограмм ржи в Омской области стоил около 10 рублей. По его мнению, в такой ситуации ржаного хлебопечения в стране не будет еще долго.

"Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", – добавил он.

Ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина заявила, что стране необходима программа поддержки ржаного хлебопечения. По ее словам, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей могли бы поспособствовать разработке этой программы.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сообщил, что в России не должно произойти дефицита гречки из-за падения объемов сбора крупы. По его словам, это возможно только в случае роста искусственного ажиотажа вокруг данного продукта.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика