В Союзе мукомолов заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

Фото: 123RF.com/alenazamotaeva

Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев ржи. Об этом заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко на международной конференции "Современное хлебопечение – 2025".

"Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз", – сказал он.

По его словам, предполагается, что в 2025 году урожай ржи составит 1,1 миллиона тонн. В 2024 году он составил 1,2 миллиона тонн. При этом в 1990 году в стране было собрано 16,4 миллиона тонн.

Свириденко отметил, что производство ржи сокращается в том числе из-за невысокой стоимости. Он привел в пример данные аналитиков, согласно которым килограмм ржи в Омской области стоил около 10 рублей. По его мнению, в такой ситуации ржаного хлебопечения в стране не будет еще долго.

"Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", – добавил он.

Ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина заявила, что стране необходима программа поддержки ржаного хлебопечения. По ее словам, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей могли бы поспособствовать разработке этой программы.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сообщил, что в России не должно произойти дефицита гречки из-за падения объемов сбора крупы. По его словам, это возможно только в случае роста искусственного ажиотажа вокруг данного продукта.

