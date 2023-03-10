МИД РФ пообещал ответить Западу в случае прекращения расследования по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Россия готова ответить Западу в случае прекращения расследования подрыва "Северных потоков". Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, <...> мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку", – сказал дипломат.

По его словам, инцидент на газопроводах является прямым покушением на российскую собственность.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

В феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что к взрывам причастны США и Норвегия. Между тем немецкая газета Die Zeit утверждает, что следы диверсии ведут к некой компании из Украины.



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