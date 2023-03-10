ЕС допустил возможность организации патрулей и учений после ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс рассказал, что в Евросоюзе задумались над тем, чтобы организовать патрулирование и учения для защиты морской инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщает Financial Times.

"ЕС рассматривает совместные морские патрули и военно-морские учения <...> для защиты критической морской инфраструктуры. По словам еврокомиссара, атака на "Северные потоки" показала необходимость повышения бдительности в отношении европейской морской деятельности в Европе", – отмечается в материале.

Предполагается, что в рамках реализации новой стратегии учения будут проводиться каждый год. Также европейцы намерены усилить патрули со стороны военных и береговой охраны и расширить спутниковый мониторинг.

По словам еврокомиссара, эти меры необходимы, чтобы не допустить совершения диверсий, аналогичных подрыву "Северных потоков". Синкявичюс считает, что потенциальными целями для якобы атак со стороны России могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны, стоявшие за диверсией на "Северных потоках", должны понести наказание и компенсировать ущерб пострадавшим государствам.



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