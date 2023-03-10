В Европарламенте подняли вопрос о возмещении ущерба за подрыв "Северных потоков"

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Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини поинтересовался у Еврокомиссии, возместят ли США и Норвегия ущерб, если их вина за подрыв "Северных потоков" будет доказана. Об этом сообщает RT.

"Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причиненного гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность (указанных стран за диверсию. – Прим. ред.)?", – написал он в соответствующем обращении.

Парламентарий также попросил представителей ЕК отчитаться относительно того, как экономические и экологические последствия подрыва газопроводов повлияли на простых граждан ЕС.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти считают случившееся диверсией. Так, в феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что к взрывам причастных США и Норвегия. Между тем немецкая газета Die Zeit утверждает, что следы диверсии ведут к некой компании из Украины.



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