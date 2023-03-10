Россия опубликует переписку с Данией, Швецией и ФРГ по "Северным потокам" – Полянский

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Россия в скором времени опубликует и распространит среди членов СБ ООН переписку с Данией, Швецией и ФРГ по поводу расследования диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью на YouTube-канале The Dive.

Он заявил, что России не дают участвовать в расследовании по поводу диверсий на "Северных потоках", которые проводятся Данией, Швецией и ФРГ. По словам Полянского, Москве не предоставляют доступа к информации, несмотря на то, что Россия является затронутой стороной.

Полянский утверждает, что России просто пишут "некие письма", в которых просят Москву "не лезть не в свое дело".

"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности", – заявил он.

Кроме того, Полянский заявил, что ряд западных стран не хочет принимать участия в расследовании диверсий. Он также считает, что последние публикации в СМИ о произошедшем на "Северных потоках" являются лишь попыткой отвлечь внимание от реальности.

Полянский уточняет, что предположительно в конце марта в ООН состоится голосование по резолюции о международном расследовании диверсий. Он подчеркивает, что работа по предварительному согласованию текста идет не очень хорошо и заявляет, что западные страны применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу.

До этого в газете The New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" якобы могла провести проукраинская группировка. Отмечалось, что они действовали без ведома президента Украины Владимира Зеленского и властей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло". Он отметил, что проведение подобной диверсии является слишком сложной задачей, которая по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, которых не так много в нашем мире.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

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