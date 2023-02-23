Виновникам подрыва "Северных потоков" придется ответить в любом случае – Небензя

Фото: kustbevakningen.se

Страны, стоявшие за диверсией на "Северных потоках" должны понести наказание и компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что эпоха подобного хаоса с большой вероятностью наступит, если виновные в подрыве "Северных потоков" не понесут наказания, а страны, стоявшие за этим, не компенсируют ущерб пострадавшим государствам. При этом он также заявил, что за диверсию придется ответить в любом случае.

Ранее Небензя заявил, что Россия воспринимает конфликт на Украине как войну с Западом на выживание. Он также подчеркнул, что разговор об урегулировании кризиса на Украине необходимо вести не с Киевом, а с коллективным Западом и, прежде всего, с Вашингтоном.

РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

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