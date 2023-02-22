Запад не заинтересован в честном расследовании диверсий на "Северных потоках" – Небензя

Фото: kustbevakningen.se

Запад не заинтересован в объективном расследовании диверсий на Северных потоках. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"В эти дни наши эксперты обсуждают предложенный нами текст, правда, после первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересован, что, разумеется, только усиливает наши подозрения", – приводит его слова ТАСС.

Постпред РФ подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции направлены только на то, чтобы выгородить США. По его словам, расследования Германии и скандинавских государств проводятся лишь с целью замести следы, а запросы России "высокомерно игнорируют".

Небензя также заявил, что в случае с подрывом "Северного потока" мотив преступления, его исполнитель и способ совершения преступления "не вызывают сомнений".

При этом представитель США в ООН выступил с утверждением, что обвинения в причастности Вашингтона к подрывам "Северных потоков" являются "полной ложью".

Постпред КНР при ООН, в свою очередь, заявил, что одних заверений США в их непричастности недостаточно. Он также выразил мнение, что ООН может играть активную роль в расследовании диверсий.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что международная организация сейчас не может проверить обвинения, которые были выдвинуты в связи с подрывами "Северных потоков".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил результаты расследования, согласно которым, водолазы из США во время летних учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами. 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку, утверждает журналист.

В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

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