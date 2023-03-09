Лавров назвал позорными расследования западных СМИ по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позорными публикации западных СМИ по "Северным потокам". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", – высказался он.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, заявила, что диверсии на "Северных потоках" могла организовать проукраинская группировка. В публикации сообщалось, что данная группировка якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.

В сентябре прошлого года на газопроводах произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.



Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

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