08 марта, 19:57Политика
Белый дом не подтвердил заявления в публикации NYT о подрыве "Северных потоков"
Фото: depositphotos/izanbar
Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что не может подтвердить данные из публикации газеты The New York Times, согласно которой теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла организовать проукраинская группировка. Об этом информирует Twitter главы пресс-службы СНБ Эйдриенны Уотсон.
"Совет национальной безопасности не может подтвердить публикацию The New York Times", – заявила она.
По словам руководителя пресс-службы, обозреватель издания признал, что приведенные в материале утверждения не основаны на разведывательных данных, которые рассекретила и распространила администрация американской стороны.
Ранее газета, ссылаясь на источники в администрации США, заявила, что диверсии на трубопроводах "Северных потоков" могла организовать проукраинская группировка. В публикации сообщалось, что данная группировка якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.
Вместе с этим журналисты издания поделились, что исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина".
В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.
МИД прокомментировал утечки информации о расследовании по терактам на "Северных потоках"
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