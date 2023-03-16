Захарова назвала махинацией недопуск РФ к расследованию по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала махинацией заявление Дании о том, что Россию не допустят к расследованию диверсий на "Северных потоках".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", – высказалась она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее мнению, Запад использует каждую возможность, чтобы не отвечать на вопросы российской стороны по подрыву газопроводов.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания не разрешит России участвовать в расследовании диверсий. Он подчеркнул, что в Дании, Швеции и Германии большое внимание уделяется верховенству права, поэтому результаты не должны подвергаться сомнению.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.



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