Немецкое СМИ нашло якобы "российский след" во взрывах на "Северных потоках"

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Расследование диверсии на "Северных потоках" якобы может вывести на причастность к ней России, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое онлайн-издание T-online.

В материале немецкого издания утверждают, что в ночь на 21 сентября 2022 года не меньше трех "подозрительных кораблей" покинули военно-морскую базу в Калининграде. Там же авторы сослались на неназванные источники в силовых структурах, которые утверждают, что якобы подразделение российского ВМФ действовало в районе взрывов под прикрытием. Авторы считают, что на кораблях могли находиться оборудования и взрывные устройства.

В издании также представили скриншот якобы релиза российского Минобороны, в котором уточнялось, что пловцы спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы.

Кроме того, в СМИ заявили о самой важной составляющей для проведения операции – корабле для транспортировки подлодок СС-750. По мнению немецкого СМИ, судно на регулярной основе принимает участие в учениях при моделировании аварии на морском дне.

T-online утверждают, что на борту корабля находилась мини-субмарина АС-26, которая была якобы оснащена устройствами, способные перемещать под водой грузы весом до 50 килограммов.

Также немецкое издание сослалось на якобы спутниковые снимки корабля, отплывшего в ночь на 21 сентября. Авторы считают, что судно могло достичь места происшествия в 19:50. Однако систему, передающую информацию о местоположении корабля, отключили. T-online заявило, что длина судна в 95 метров соответствует размерам корабля без сигнала о местоположении, который находился недалеко от места взрывов.

Кроме того, авторы отметили еще два судна, "предположительно", участвовавших в операции, которые покинули порт Калининграда. Речь идет о спасательных буксирах СБ-123 и "Александр Фролов, на палубах каждых есть грузовые краны, способные спускать на воду взрывные устройства или мины весом в сотни килограммов, утверждает СМИ. Однако авторы уточнили, что официальных заявлениях о деятельности РФ в дни диверсии не было.

В свою очередь, немецкие, датские, шведские, а также вооруженные силы НАТО и стран Балтийского моря не захотели прокомментировать материал T-online.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля 2023 года Сеймур Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. А через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

По словам журналиста, Байден решился на диверсию на "Северный потоках" после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности. Главным вопросом обсуждений стало совершение диверсионных действий без улик.



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