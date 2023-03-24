Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъеме найденного у трубы объекта

Фото: kustbevakningen.se

Компания Nord Stream 2 AG уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему объекта, обнаруженного возле газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что необходимо определить, какого рода объект был найден рядом с трубой "Северного потока – 2". Он также позитивно оценил новость о решении Датского энергетического агентства пригласить оператора "Северного потока" к поднятию объекта, который находится рядом со швом труб.

Датское энергетическое агентство пригласило Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока", поучаствовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 27 марта Россия представит резолюцию в ООН о проведении международного расследования подрывов на "Северных потоках". Соавтором резолюции стал Китай, впоследствии, по словам дипломата, к ней могут присоединиться и другие государства.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

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