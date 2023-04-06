Стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению экономики России – СМИ

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Антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля. Об этом пишет обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер.

"По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху", – написал он.

По мнению Болджера, реальным прорывом в экономике стали валюты, основанные на ресурсах. Он считает, что действия Запада заставили остальной мир принять идею валют, обеспеченных сырьевыми товарами. Для доллара же США, построенного на долгах и доверии, это может означать верную гибель, считает автор.

Обозреватель пишет, что Запад, наложивший санкции на российские энергоносители и золото "ускорил собственную кончину". Болджер отмечает, что решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту стало "двойным ударом".

По его мнению, банковский кризис в странах Запада говорит о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами. В это же время, пишет Болджер, евразийский блок готовится использовать валюты, которые обеспечены золотом, нефтью, зерном и металлом.

Ранее в агентстве Reuters сообщили, что нефтяные сделки между Россией и Индией в другой валюте стали для доллара угрозой, подрывающей его многолетнее господство на мировом рынке. В материале издания указывается, что платежи за нефть в дирхамах могут ужесточить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби.

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