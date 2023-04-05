Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар – СМИ

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Россия находится в выигрыше из-за того, что политика Саудовской Аравии в области энергетики направлена против США. Об этом пишет обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.

"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю", – написала она.

По мнению Лоуфорд, рост цен на нефть ослабит влияние санкций на Россию, у которой вырастут доходы. Обозреватель считает, что главным победителем в отношениях с Эр-Риядом станет Владимир Путин.

Она приводит мнение аналитика Бенджамина Хильгенштока, в докладе которого указано, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год.

Лоуфорд также считает, что западные санкции на российскую нефть "запоздали". Она напоминает, что санкции начали действовать лишь в декабре 2022 года, и как только доходы России стали снижаться, "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул".

По мнению журналистки, Запад слабеет под давлением инфляции, в то время как РФ зарабатывает.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

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