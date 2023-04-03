Страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи

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Суммарный объем нефти в рамках добровольного сокращения ее добычи странами ОПЕК+ составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении Объединенного министерского мониторингового комитета, опубликованном на сайте ОПЕК.

Отмечается, что нынешнее решение является дополнительным по отношению к тому, что было принято в октябре прошлого года. Тогда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что Россия до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля.

Кроме того, о сокращении добычи нефти до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.



Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

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