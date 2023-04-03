Экономист рассказал, как решение ОПЕК+ повлияет на мировые цены на нефть

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Решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу может привести к росту мировых цен на нефть. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.

Митрахович пояснил, что в последние несколько месяцев цены на нефть падали из-за опасений замедления экономики США и банковского кризиса. Кроме того, Китай восстанавливал нефтепотребление после снятия антиковидных ограничений не так быстро, как ожидалось изначально.

"Теперь мы будем наблюдать, как цены на нефть перестанут падать, а возможно, и перейдут к росту. Объемы, на которые заявлено сокращение, существенны для мирового рынка", – отметил экономист.

Он добавил, что России и без того пришлось бы сократить добычу нефти, но она смогла вписать это в рамки сотрудничества с ОПЕК. Кроме того, Митрахович указал на успех российской энергетической дипломатии: дело в том, что Саудовская Аравия решила сократить добычу на тот же объем, что и РФ, несмотря на просьбы США нарастить добычу.

Ранее стало известно, что Россия до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля.

Кроме того, о сокращении добычи нефти до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.



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