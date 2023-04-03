Сокращение добычи нефти РФ и Саудовской Аравией проводится в интересах энергетики – Песков

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Недовольство некоторых государств решением РФ и Саудовской Аравии снизить уровень добычи нефти – это их личное дело. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о недовольстве Вашингтона, который не оценил действия Эр-Рияда.

"Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. В данном случае важна позиция и ОПЕК+, и ОПЕК. И в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вот на это надо ориентироваться", – подчеркнул Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российская сторона регулярно контактирует со сторонами ОПЕК+. Это является обычным процессом, однако в этом вопросе у каждого государства есть собственная линия действий, самостоятельный интерес в стабилизации рынка, заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что РФ до конца 2023 года продлила сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день от средней добычи февраля. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, подобное решение было принято в качестве превентивных мер из-за того, что нефтяной рынок пребывает в периоде высокой волатильности и непредсказуемости на фоне банковского кризиса в США и Европе.

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