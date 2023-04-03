Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью – СМИ

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Россия и Индия перешли на эталон Dubai в ценообразовании в сделках по поставкам российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В издании отметили, что "Роснефть" и Indian Oil Corp отказались от европейского бенчмарка Brent. В рамках новой сделки российская "Роснефть" будет поставлять нефть в Индию в два раза больше. Об этом объявили 29 марта.

Российская компания планирует продавать ежемесячно до 1,5 миллиона тонн нефти (11 миллионов баррелей) в новом финансовом году, который начался 1 апреля. В свою очередь, "Роснефть" и Indian Oil Corp отказались комментировать данную информацию.

В издании добавили, что переход на Dubai продолжает тренд на перераспределение продаж российских энергоносителей в Азию после введения санкций против них на Западе.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что Россия полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с эмбарго государств Евросоюза и "Большой семерки".

По словам Шульгинова, Россия проводит мероприятия по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки российской нефти в Индию увеличились в 22 раза в прошлом году. Также он отметил увеличение роста поставок сырья и в другие страны.



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