Япония покупает нефть из РФ по ценам выше 60 долларов за баррель – СМИ

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Токио покупает российскую нефть выше предельных цен на закупку в 60 долларов за баррель, тем самым нарушая принцип потолка цен на данный ресурс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, Япония получила такое исключение для собственных компаний благодаря Вашингтону.

"Япония добилась согласия США на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям <...> Закупки нефти, хотя и незначительные и санкционированные США, представляют собой разрыв в единстве возглавляемых Штатами усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти", – отметили в статье.

Однако из-за этой информации стало известно, что Токио продолжает оставаться зависимым от разного рода энергетических ресурсов из России. Речь идет также об импорте нефти и газа.

Ранее поступила информация, согласно которой российская сторона до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день от средней добычи февраля.

Помимо этого, о сокращении добычи этого ресурса до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.

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