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Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину.

По его словам, учитывая текущие проблемы по расчетам с евро и долларам, Россия в своих расчетах переходит только на национальные валюты.

"Здесь востребованы юань, востребован рубль. Этот вектор будет продолжен", – сказал Новак.

Вице-премьер напомнил, что Китай рассчитывается за газ и частично за нефть в юанях, также идут расчеты в рублях. Москва продолжит совершенствовать такие взаиморасчеты, подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют. По словам главы российской дипломатии, США сами "подрубили сук, на котором сидели". Он объяснил это тем, что Штаты использовали доминирующее положение доллара, чтобы руководить международными финансовыми институтами и мировой экономикой в целом.

Член палаты представителей, республиканец Тейлор Грин предрекла вытеснение доллара юанем из-за решения США развязать прокси-войну против РФ. По ее словам, доллар уже теряет свою роль, в конечном итоге это может ввергнуть страну в небывалый экономический кризис.

