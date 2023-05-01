19:46Экономика
Глава МВФ заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования доллара
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В настоящее время фиксируется постепенный отказ от использования доллара, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Экономист оценила перспективы использования американской валюты.
"Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", – передает РИА Новости ее слова.
Ранее экономист Ян Марчинский заявил, что доля доллара и евро в российских банках действительно будет сокращаться, но полный отказ от валюты несет в себе огромные риски. По словам специалиста, в мире не наблюдается смещения фокуса на сокращение двух валют, а все происходящее касается только экономических процессов внутри РФ.
В свою очередь, китайский телеканал CCTV сообщил, что санкции США против России вызвали резкую реакцию во всем мире и усугубили процесс дедолларизации, поставив американскую валютную систему под угрозу.
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