Курс евро опустился ниже 88 рублей, доллар – до 80 рублей

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Курс евро опустился ниже 88 рублей, а курс доллара – до 80 рублей. Это произошло впервые с 6 апреля, говорится в данных валютных торгов на Московской бирже.

Утром 28 апреля курс евро опускался ниже 89 рублей. Так, валюта потеряла 0,82% и находилась и на уровне 88,98 рубля. Уже к 11:35 курс евро замедлился и снизился до 89,13 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша сообщил, что Банк России и Минфин могут ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для совершения сделок, в рамках которых происходит покупка зарубежного бизнеса у компаний, покидающих страну.

Компании не смогут продать активы дороже чем 50% от рыночной оценки, подчеркнул эксперт. От упомянутых 50% еще 10% зарубежные компании должны заплатить в бюджет.

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