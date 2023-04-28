Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

По данным на 11:29 по московскому времени, валюта потеряла 0,82% и находилась и на уровне 88,98 рубля. Уже к 11:35 курс евро замедлился и снизился до 89,13 рубля.

Доллар на Мосбирже составлял 89,22 рубля, потеряв 0,14%, курс юаня находится на уровне 11,68 рубля, также потеряв 0,14%.

Ранее зампредседателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что клиенты кредитной организации могут полностью отказаться от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года.

Он добавил, что к концу года доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет 93%. При этом россияне все чаще отдают предпочтения сбережениям в рублях, отметил Печатников.



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