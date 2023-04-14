Директор от РФ во Всемирном банке допустил, что рубль станет альтернативой доллару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль может стать альтернативной валютой доллару при правильном проведении финансовой политики. Такое предположение высказал исполнительный директор по РФ и Сирии во Всемирном банке Роман Маршавин.

"На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть", – приводит его слова РИА Новости.

Маршавин пояснил, что подобное возможно на фоне низкого госдолга РФ, положительного сальдо торгового баланса, а также стабильности политической системы в стране. Становление рубля альтернативной валютой доллару, по его мнению, позволит России стимулировать развитие производственных мощностей внутри страну и рост высокотехнологичного экспорта.

До этого был зафиксирован рост курса доллара и евро к рублю. Председатель Банка России Алексей Заботкин комментируя падение рубля, заявил, что оно произошло из-за проседания выручки от экспорта в начале 2023 года. По его словам, в дальнейшем динамика может улучшиться и стать "более гладкой".



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