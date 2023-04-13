В Бразилии призвали создать валюту, которая заменит доллар

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал создать альтернативную доллару валюту для расчетов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС?!" – сказал он, выступая на церемонии вступления в должность нового главы банка развития БРИКС Дилмы Руссефф.

Лула да Силва подчеркнул, что создание валюты будет непростым решением, так как весь мир зависит от доллара.

По его мнению, страны могут использовать собственную валюту для расчетов.

После вступления в должность президента Бразилии в январе 2023 года Лула да Силва предложил подумать над созданием единой валюты под названием "Меркосур", благодаря которой уменьшилась бы зависимость от доллара и улучшились торговые отношения между странами. Он добавил, что в БРИКС уже обсуждают идею.

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