В РФ могут ввести лимит на покупку иностранной валюты из-за сделок с уходящими компаниями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк и Минфин обсуждают вероятность введения ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса, уходящего из страны. Об этом сообщают "Ведомости".

Информацию об этом уже подтвердил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, данную систему предполагается создать "плавающей", без привязки к конкретной сумме.

Авторы материала отметили, что в связи с низкой ликвидностью валюты других государств на российском рынке крупные ее покупки могут привести к резкому изменению курса рубля.

"В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", – поделился представитель ведомства.

В начале апреля рубль показал сильное ослабление по отношению к доллару и евро. По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, падение российской валюты случилось из-за проседания экспортной выручки в начале года. Однако он заверил, что в дальнейшем динамика будет более гладкая.

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