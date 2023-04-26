В ВТБ ожидают почти полного отказа от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года

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Клиенты ВТБ могут почти полностью отказаться от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления банка Анатолия Печатникова.

"Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. <...> Мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 года", – сказал Печатников.

По его словам, россияне все чаще стали делать сбережения в рублях. Ожидается, что по итогам текущего года объем привлеченных средств на счетах и депозитах россиян увеличится на 6,5%, до 39 триллионов рублей. Например, только за первые три месяца этого года объем сбережений на счетах клиентов ВТБ увеличился на 3% и превысил 7,5 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что объем сбережений на долгосрочных вкладах россиян достиг минимального показателя за последние 10 лет. По состоянию на 1 января 2023 года россияне хранили на вкладах сроком от одного года в общей сложности 7,92 триллиона рублей, а в 2013 году аналогичный показатель составлял 8,39 триллиона рублей.

