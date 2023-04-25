Москва выпустит "зеленые" облигации для населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва выпустит для населения "зеленые" облигации, с помощью приобретения которых жители смогут инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения – два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры", – отметил он.

Облигации доступны для приобретения только физическим лицам. Они не обращаются на бирже, из-за чего отсутствует риск потери средств.

Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова пояснила, что "зеленые" облигации могут стать ценным финансовым инструментов для тех, кто еще никогда не пробовал себя в сфере инвестиций. Благодаря вложению в "зеленые" облигации москвичи смогут повысить знания в области финансовой грамотности и культуру сбережений.

Средства от облигаций власти направят на развитие электробусного парка в столице. Транспорт подобного типа способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу.

"Зеленые" облигации начнут размещать в конце мая на платформе "Финуслуги" Московской биржи.

Выпущенные в 2021 году "зеленые" облигации на 70 миллиардов рублей позволили привлечь новых инвесторов и ресурсы для экологических проектов города. Спрос населения на ценные бумаги такого типа превысил объем выпуска на 20%. Москва стала первым российским регионом, запустившим подобные облигации.

