Эксперт рассказал, откажутся ли россияне от вкладов в долларах и евро

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Доля доллара и евро в российских банках действительно будет сокращаться, но полный отказ от валюты несет в себе огромные риски, заявил экономист Ян Марчинский. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Конечно, за политикой может следовать огромная часть населения, и, скорее всего, действительно доля и евро, и доллара будет сокращаться. Но для глобальных инвесторов и финансово грамотных людей это огромный риск – отказываться от двух самых главных резервных валют и путешествий по всему миру", – объяснил он.

По словам специалиста, в мире не наблюдается смещения фокуса на сокращение двух валют, а все происходящее касается только экономических процессов внутри РФ.

Говоря о путешествиях, Марчинский уточнил, что он имел в виду инвестиционный климат в других странах, который в какой-то степени зависит от национальных валют.

"Если стоит выбор между валютами, то здесь вопрос: а для чего вы храните валюту, какая ваша цель? Просто сбережения, подушка безопасности или конкретные действия? От этого и нужно отталкиваться", – заключил он.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что клиенты банка могут почти что полностью отказаться от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года. При этом доля рублей и юаней в розничных пассивах банка к концу 2023 года достигнет 93%. По его словам, россияне все чаще стали делать сбережения в рублях.

