Доллар США начал утрачивать статус мировой лидирующей валюты – инвестор Роджерс

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Американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона, которая привела к утрате долларом нейтрального статуса. Об этом заявил известный инвестор Джим Роджерс.

"Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории. Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем", – приводит его слова РИА Новости.

Роджерс подчеркнул, что Штаты в настоящее время "меняют правила игры", и доллар перестает быть нейтральной валютой, ведь если Вашингтон разозлится, "то может вас отключить".

По словам инвестора, даже дружественные США страны задумываются над тем, что к ним могут быть применены рестрикции, как к России. Роджерс считает, что даже друзья Соединенных Штатов ищут что-то, что могло бы конкурировать с долларом.

Инвестор заявляет, что на данный момент не существует равнозначной замены американскому доллару, так как китайский юань, который мог бы претендовать на эту роль, не является полностью свободно конвертируемой валютой.

Время доллара и время США подходит к концу, считает Роджерс.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от доллара. При этом глава МВФ добавила, что на данный момент альтернативы доллару в международной торговле нет.

Китайский телеканал CCTV сообщил, что санкции США против России вызвали резкую реакцию во всем мире и усугубили процесс дедолларизации, поставив американскую валютную систему под угрозу.

