Читатели австрийской газеты испугались ответа Москвы на конфискацию замороженных активов

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Читатели австрийской газеты Exxpress призвали европейских чиновников заботиться о собственных гражданах и не передавать замороженные активы России Украине. Это следует из комментариев к соответствующему материалу издания.

"Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города вскоре станут похожи на украинские из-за отсутствия денег у муниципалитетов", – написал один из читателей.

Как указал другой интернет-комментатор, у России есть ядерное оружие, и судебные приставы не смогут "изъять деньги у Владимира Путина". Он добавил, что Украина сама виновата в произошедшем.

Еще один австриец написал, что "Украина скоро станет частью России", поэтому за восстановление после боевых действий будут платить россияне.

Также популярность получило мнение, согласно которому за восстановление Украины должны заплатить США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине размером 50 миллиардов евро. Уточняется, что этот пакет поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и оплачивать приоритеты срочного восстановления.

Как уточнили источники, данный план будет финансироваться через взносы государств – членов ЕС, а не через рыночные займы.

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