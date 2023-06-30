Лавров заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна будет настаивать на расширении Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает "Газета.ру".

По его словам, очень важно привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями.

"Имею в виду прежде всего реформу Совета безопасности, где Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает шесть мест, это нечестно и несправедливо", – пояснил министр.

Ранее СМИ писали о намерении США провести перестройку структуры ООН. Администрация Джо Байдена предлагает включить в состав ООН еще шесть постпредов без предоставления права вето. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала обсуждение вопроса с 193 странами.

По мнению экономиста Николая Старикова, США намерены реформировать структуру ООН, чтобы лишить Россию права вето. Эксперт напомнил, что в состав ООН при ее создании вошли победители Второй мировой войны – СССР, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китай. Япония, Италия и Германия в состав организации не входят.

По словам Старикова, реформирование ООН может привести к подмене смысла организации или ее полному уничтожению.

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях