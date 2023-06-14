Эксперт объяснил, зачем США предложили расширить состав постпредов Совбеза ООН

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США намерены реформировать структуру ООН, чтобы лишить Россию права вето. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал историк, писатель, экономист Николай Стариков.

Эксперт напомнил, что в состав ООН при ее создании вошли победители Второй мировой войны – СССР, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китай. Япония, Италия и Германия в состав организации не входят.

"Сегодня США пытаются подменить смысл ООН. Им очень не нравится, что Россия имеет право вето. Они все время пытаются реформировать ООН, чтобы лишить нас этого права", – заявил Стариков.

Однако, как пояснил эксперт, Штаты не смогут достигнуть своей цели, поскольку возможность для этого отсутствует. По словам Старикова, реформирование ООН может привести к подмене смысла организации или ее полному уничтожению.

О намерении США провести перестройку структуры ООН накануне сообщили СМИ. Администрация американского президента Джо Байдена предлагает включить в состав ООН еще шесть постпредов без предоставления права вето. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала обсуждение вопроса с 193 странами.



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