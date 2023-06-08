ООН и МККК выдвинули Зеленскому условия помощи после ЧП на Каховской ГЭС – политолог

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Владимиру Зеленскому не понравилась реакция международных организаций на повреждение Каховской ГЭС, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Юрия Светова.

По его словам, украинский лидер не получил однозначного ответа на просьбу оказать гуманитарную помощь, поскольку ООН и Международный комитет Красного Креста побоялись предпринимать что-либо, пока ситуация не прояснится.

"Скорее всего, они не отказали, а могли выдвинуть какие-то условия или что-то сказать. Потому что эти организации, чтобы не попасть в идиотское положение, тоже хотят понять, что произошло", – считает эксперт.

Светов напомнил, что после повреждения Каховской ГЭС Зеленский обвинил в подрыве Москву, позже на Украине заявили, что доказательств нет, но все равно виновата Россия. Как отметил политолог, эта неопределенность смутила ООН и МККК.

Как ему кажется, эти организации все равно в той или иной степени окажут гуманитарную помощь, но пока ожидают ясности. Политолог также сообщил, что вопрос привлечения международных экспертов к расследованию зависит от согласия России. Вмешательство других стран, например Турции, эксперт посчитал излишним.

"Зачем нам нужен президент Реджеп Тайип Эрдоган? Произошла ситуация на территории, часть которой контролирует Россия, часть – Украина. Почему они туда лезут?" – задался вопросом специалист.

Он обратил внимание на позицию разных стран. По его словам, если США заявили, что не уверены в том, кто атаковал Каховскую ГЭС, то Германия напрямую обвинила Россию.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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